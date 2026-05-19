北極圏に位置するグリーンランド第２の都市シシミウトには、今も犬ぞり文化が残っている=2026年2月9日、グリーンランド西部・シシミウト、今村優莉撮影 アメリカの大統領が突然、「他国の領土を買いたい」と言い出したらどうなるのでしょうか？ トランプ氏がデンマーク自治領の「グリーンランド」取得に意欲を示し、波紋を広げたニュースを覚えていますか。大国が力やお金で他国の領土を奪うことは許されるのか。国際法