ニットならではの優しい着心地と涼しさを両立するサマーニットは少しずつジメジメしてくる初夏にぴったりのアイテム。1枚や重ね着で、多様に活躍してくれるのも魅力です。? ほどよく主張のあるマルチカラーのボーダー小ぶりな襟付きのポロニットカーディガンは、サラッとした肌触りと柔らかな着心地が特徴。肩の落ちたシルエットでラフに着用できる。 \25,300（ザ シンゾーン／シンゾーン ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4088）? 大人