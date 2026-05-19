アメリカのトランプ大統領は18日、カタールなどの要請を受け、19日に予定していたというイランへの攻撃を実施しないよう指示したと明らかにしました。トランプ大統領は18日、SNSに、カタール、サウジアラビア、UAE＝アラブ首長国連邦から「あす予定されていたイランへの軍事攻撃を延期するよう要請を受けた」と投稿しました。その上で、ヘグセス国防長官らに対し、19日に予定されていた「イランへの攻撃を行わないよう指示した」と