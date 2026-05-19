この春から上京し、新たなチャレンジに踏み出す若者も多いと思いますが、実際に今の高校生たちはどれくらい「上京してみたい」と思っているのでしょうか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が実施した「令和の現役女子高生・男子高生の『上京願望』」に関する調査によると、男子高校生が約3割だったのに対して、女子高校生では半数以