中国が独自に研究・開発したオクタン価103のレース用ガソリンが5月16日、新疆で正式に使用を開始しました。これは中国国内で初めて工業規模での生産が実現した高オクタン価のレース用ガソリンで、国内の高性能レース用燃料の空白を埋め、中国のトップレベルのレースで使用される燃料が長年輸入に依存していた局面に終止符を打つものとなりました。国内の高性能レース用燃料は長年にわたって輸入燃料への依存度が高く、一部のチーム