カワサキ「Z」オーナーも欲しくなるホンダ「モンキー125」外装キット旧車パーツの復刻や現行モデル向けのネオクラシック外装キットで知られるカスタムパーツメーカー「ドレミコレクション」は、ホンダ「モンキー125」用のカスタム外装キット装着車両を2026年5月17日に開催された「モンキーミーティング」で披露しました。東京モーターサイクルショーで初公開された同外装キットは、公開以来、多くの注目を集めており、今秋以降
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