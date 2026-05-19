厚木〜秦野の「破滅渋滞」をまるまるショートカット神奈川県内を横断するメインルートとして国道246号があります。県中西部では、「唯一の主要道路」となっているものの、すでに交通量に対して容量が不足しており、基本的にパンク状態です。そんななか、この246号を「信号ゼロ」で迂回できるバイパス「厚木秦野道路」の計画があります。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。国道246号は、東京都港区