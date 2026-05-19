５月17日に開催されたブンデスリーガ２部の最終節で、田中聡とアペルカンプ真大が所属するデュッセルドルフはグロイター・フュルトと敵地で対戦。残留争い直接対決に０−３で敗れた。この結果、たった得失点差１の差でフュルトに抜かれて17位に転落し、まさかの３部降格が決定した。かつてリーグ制覇をした経験もある古豪は、近年は２部に留まっているものの、田中碧（現リーズ）を擁した一昨シーズンには３位で入れ替え戦に