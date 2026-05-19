家族の死を目の前にしたとき、人はやはり冷静ではいられないのかもしれません。末期がんの母親を看取った経験を持つ岡山容子医師は、そんな母の呼吸が小さくなってきたときの家族の様子を、自身の書籍『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)にて、医師らしい冷静さとユーモアを交えて紹介しています。本記事では、そのときの状況やその後の展開につい