KEY TO LITの佐々木大光が、きょう19日に生放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)に出演する。食いしん坊企画第2弾となる今回は、人気名店の“絶品隠れメニュー”を超調査。10kgのダイエットを経て「10kg分腹に入る!」と豪語する佐々木は、“アイドルでありながらグルメタレントになりたい”という裏テーマを掲げ、12時間に及ぶロケに挑む。KEY TO LIT・佐々