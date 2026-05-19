「バラエティの会議って基本……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、今話題の“ギャル式ブレスト”の導入を思案した――。佐久間宣行氏○“ギャル式ブレスト”5つのルール一般企業の会議にギャルが参加する“ギャル式ブレスト”。「あだ名で呼び合う」「タメ口で話す」「肩書きや役職は無関係」「リアクション多めで5分以上の沈黙禁止」「1番好きな服で参加」などのルールがあり、誰でも発言しやすい空気を作ることを目的と