昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、双子の成長を報告した。１９日までにインスタグラムで「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい納豆も初めて食べたし上の歯も２本目生えてきたし毎日進化してる！」と成長を報告。双子のピンショットや親子ショット添え、「双子、ふた語で笑いあいながら２人で遊んでますなんだか兄弟っていいなぁ、