◆米大リーグフィリーズ―レッズ（１８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）メジャー単独トップの２０本塁打を放っているフィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が、本拠のレッズ戦で体調不良を理由に先発メンバーから外れた。２０２４年９月１１日から続いていた連続先発出場は２２５でストップした。シュワバーは１５日のパイレーツ戦で１９、２０号を放ったが、１７日の同カードでは５打