アマチュアがよく間違うダウンスウイングとは ダウンスウィングで、頭も一緒に回してしまう 【注目ポイント】● 「下半身だけを90度左に回す」と言っているのに、頭も一緒に左に回してしまう大人は言葉を頭で考えてから動作するので、頭（ヘッド）が右に90度、左に90度回転してしまう● 頭（顔の向き）は変えずに、上半身90度の次は下半身90度が正解 テークバックは斜め回転、ダウンスウィング以降は横回転