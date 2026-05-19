アドレスが安定するモモ裏の張りの必要性とは おヘソの下を引き締めてモモ裏に張りを感じておこう 締めておくべき体の部位とは体の中心です。中心を重心と置き換えて考えても構いません。体の中心、あるいは重心はちょうどお腹あたりです。細かくいえば『丹たん田でん』と呼ばれるおヘソの下の部位です。背骨と一緒に骨盤を前傾させたら、お腹を少し引っ込ませて、おヘソに力をためておく感覚を作りましょう。この意識で重心が