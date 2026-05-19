ドキュメント72時間「渋谷“音楽の塔” みんなのプレイリスト」 ドキュメント72時間「渋谷“音楽の塔” みんなのプレイリスト」が、５月22日夜10時からNHK総合で放送される。毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間＝３日間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組「ドキュメント 72時間」（毎週金曜 夜10時00分）。５月22日放送の舞台は渋谷の巨大CD・レコード店。さらに