【日本】 実質GDP１次速報値（2026年 第1四半期）08:50 予想0.4%前回0.3%（前期比) 予想1.6%前回1.3%（前期比年率) 予想3.1%前回3.4%（GDPデフレータ・前年比) 鉱工業生産（確報値）（3月）13:30 予想-0.5%前回-0.5%（前月比) 予想2.3%前回2.3%（前年比) 予想N/A前回-0.1%（設備稼働率・前月比) 【英国】 ILO失業率（3月）15:00 予想N/A前回4.9%（ILO失業率)