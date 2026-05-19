朝のドル円は１５８．８０円前後＝東京為替 朝のドル円は１５８．８０円前後、海外市場では１５８円台後半推移。トランプ大統領がイラン攻撃を見送ったことが朝に少しドル売りとなったが、影響は限定的に留まった。 USDJPY 158.80