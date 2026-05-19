◇ナ・リーグドジャース ― パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地のパドレス戦に「1番・DH」で先発する。先発マウンドに上がるのは山本由伸投手（27）で、今季4勝目を狙う。大谷は前日17日（同18日）のジャイアンツ戦で今季3度目の1試合3安打をマークし、チーム5連勝に貢献。先発で自己最長の7回を投げて2勝目を挙げた佐々木朗希を援護した。ナ・リーグ