元俳優で美容家の君島十和子（59）が16日、ピン芸人・CRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルに登場。美容を意識して「冷蔵庫に必ず入れている食品」を明かした。【写真】本当に59歳？君島十和子＆元タカラジェンヌの長女・憂樹の親子2ショットに「お2人ともお綺麗」40歳を目前にインナービューティーや腸活への関心が高まっているというCRAZY COCOは、君島に「冷蔵庫に必ずこれ入ってるぜっていう食品は？」「私だったら、キム