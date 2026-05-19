今回は、夫の発言にあきれたエピソードを紹介します。なかなか子どもができず、悩んでいたけど…「結婚し、数年たっても子どもができず悩んでいました。義母からは『早く子どもを作れ』とうるさく言われていて、プレッシャーになっていました。そしてあるとき、私も夫も病院で検査を受けることにしたんです。すると、夫の側に不妊の原因があることが判明。夫はかなりショックを受けていましたが、すかさず『子どもができない原因は