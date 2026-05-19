「いったい、いくつの顔を持っているんだろう」――NHKで放送中のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』での中島健人を見ていて、そう感じた。 参考：中島健人、『コンビニ兄弟』で一人二役に山本敏彦CP「チャレンジ精神にただただ脱帽」 同作は、九州に展開するコンビニチェーン「テンダネス」の門司港こがね村店が舞台。同店舗は、ほかの店舗と比べて売り上げはいつもトップクラス。その一