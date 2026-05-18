NIGO®︎が手掛けるライフスタイルブランド「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」が、ポケモンとのコラボレーション第2弾を5月23日に発売する。ヒューマン メイド直営店および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボでは、第1弾で登場した「ピカチュウ」、「カモネギ」に加え、新たに「コイキング」をモチーフにしたアパレルやアクセサリー、ホームグッズを全15型製作。アパレルからは、フロン