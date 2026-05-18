ヴィレッジヴァンガードが、アントレックスとの業務提携契約を5月18日付で締結した。【画像をもっと見る】アントレックスは、海外メーカーとの強固なネットワークを基盤に、ライフスタイル関連商品の企画・輸入・卸売等を行っている。ブレンダー専門メーカー「バイタミックス（Vitamix）」の正規代理店として知られている。2025年8月期の通期決算では売上高は68億円で、営業利益は1億3200万円、純利益は1億496万円。ヴィレッ