19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比750円高の6万1410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 66131.40円ボリンジャーバンド3σ 64111.74円ボリンジャーバンド2σ 62092.07円ボリンジャーバンド1σ 62028.00円5日移動平均 61485.00円一目均衡表・転換線 61410.00円19日夜間取引終値 60815.95円18日日経平均株価現物終値 6