19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50.5ポイント高の3868ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3968.33ポイントボリンジャーバンド3σ 3909.95ポイントボリンジャーバンド2σ 3873.10ポイント5日移動平均 3868.00ポイント19日夜間取引終値 3851.58ポイントボリンジャーバンド1σ 3826.51ポイント18日TOPIX現物終値 3800