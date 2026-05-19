19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の796ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 858.26ポイントボリンジャーバンド3σ 835.71ポイントボリンジャーバンド2σ 813.15ポイントボリンジャーバンド1σ 804.60ポイント5日移動平均 798.21ポイント18日東証グロース市場250指数現物終値 79