＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【実際の映像】取組後、力士に異変が起きた様子幕下の取組で、力士が取組後に立ち上がれず館内騒然となるハプニングがあった。審判を務めた親方も慌てて「大丈夫か」と呼びかける事態に、「どした」「心配になるわな」とファンもざわついた。幕下十九枚目・長内（高砂）と幕下二十四枚目・北大地（立浪）の一番での出来事。立ち合い正面から当たって左四つに組んだ両者。長