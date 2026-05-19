中東情勢悪化の長期化が石油関連製品である自治体指定ごみ袋の供給に影響を与えている。「買いだめ」による品薄も発生しており、ホームページで過度な購入を控えるよう呼びかけたり、半透明のポリ袋での代替を認めたりする自治体も出ている。「指定ごみ袋の必要以上の購入（買い溜（だ）め）はお控えいただきますようお願いいたします」愛知県江南市は１２日、小売店などで市指定の可燃ごみ袋の売り切れが相次いでいることを