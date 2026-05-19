JR東日本によりますと、北陸新幹線は停電の影響で、長野〜東京駅間の上り線の一部列車で運転を見合わせています。【画像】北陸新幹線 上り線で運転見合わせ現在、車両の確認を行っているということです。7時24分頃に運転を再開し、同区間の上り線に遅れ。（ANNニュース）