【天気】東北〜中国地方は晴れて強い日差しが照り付けるでしょう。にわか雨はなく、洗濯日和になりそうです。厚手のものもカラッと乾くでしょう。20日（水）からは雨が多いため、洗濯は19日（火）のうちに済ませてください。四国と九州も日中は晴れますが、夜は雨が降りだすところがありそうです。北海道は雲が多く、沖縄は梅雨空が戻るでしょう。【日中の気温】北日本と東日本は18日（月）と同じか高く、西日本は18日（月）より2