抹茶好きな人は迷わず【ファミリーマート】へ！ 沼落ちを予感させる、抹茶を使った「新スイーツ」が登場しています。ほろ苦さが楽しめるスイーツは、ゆっくり寛ぎながら味わいたいおやつタイムにぴったり。自分へのちょっとしたご褒美に選ぶのもおすすめです。今回は、そんな抹茶好きにはたまらないスイーツを紹介します。 抹茶クリームがたっぷり！ コロンとした生地に包まれた「