山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）がクランクイン。撮影現場では、主演の山田を祝うバースデーサプライズも行われた。あわせて、主人公・悠の場面写真が初公開された。【写真】バースデーケーキを持って笑顔の山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリー