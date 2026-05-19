黒川想矢とキム・ジアンがダブル主演を務める映画『3ミリの恋』が、11月6日より劇場公開されることが決定。あわせて、ティザービジュアルと全辰隆監督・キャスト陣のコメントも到着した。【動画】映画『3ミリの恋』特報映像はこちら本作は、日本と韓国の高校生を主人公に、両国の関係に言及しながらも、歴史や文化、国境を越えた若者たちの瑞々しい青春物語。主演には、『怪物』『国宝』など話題作に次々と出演し、存在感を