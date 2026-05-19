大井川鉄道は１８日、同鉄道で長年、名物広報として活躍している山本豊福氏と行く「大井川流域で涼をとる新ツアー商品コース」の開催を発表した。コース名は「２０２６夏大井川鉄道名物広報と行く長島ダム見学とミステリートンネル歩き」。インフラツーリズムを取り入れ、長島ダムえん堤内を見学し、旧鉄道線のトンネル(通称 ミステリートンネル)を歩くことで涼をとる企画。大鉄アドバンス大井川鉄道ツアーセンター（https://t