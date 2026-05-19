米国在住の女優・武田久美子が17日、自身のインスタグラムを更新。母の日に娘が撮影した写真をアップし、反響を呼んでいる。 【写真】さすがの演出ピンクの貝殻型メニューを開くママはキャミワンピ姿 「先日のmother‘s dayに娘が撮ってくれたスナップ写真♡ 皆様にシェアする用にって沢山撮ってくれた」ことを伝えた武田。娘のソフィアさんは19歳で大学を飛び級で卒業し、「2%の難関を突破」して第1希望のメデ