お気に入りの高級アイテムが、愛犬のおもちゃに変わってしまう瞬間――。多くの飼い主が経験する絶望をとらえた投稿がSNSで話題になっている。 【写真】高級ブラシをくわえて遊ぶワンちゃん マルチーズ×チワワのミックス犬「ふわふわないぬちゃん」のターゲットとなったのは、高級ブランドReFa（リファ）のブラシ。 ピカピカに輝くブラシを勇ましい顔でくわえている写真に添えられた「明日から犬カフェ