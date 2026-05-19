C大阪FW櫻川ソロモンが名古屋戦で2得点セレッソ大阪は5月17日、J1百年構想リーグ第17節で名古屋グランパスと対戦し、6-1で快勝した。途中出場のFW櫻川ソロモンが2得点の活躍でインパクトを残したなか、圧巻プレーに「日本のルカク」「フィジカルやばっ」と反響を呼んでいる。ホームに名古屋を迎えての一戦。前半11分にMF田中駿汰のゴールで先制すると、その勢いのまま前半だけで3得点を奪い、試合のペースを握った。さらに1点