FOOTBALL ZONEのYouTubeでファン・ヒンケル氏と安田理大氏の対談が実現6月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）で優勝を目指す日本代表は、グループステージF組の初戦でFIFAランク7位の強豪・オランダ代表と対戦する。フィテッセ時代にチームメートだった元オランダ代表MFマルコ・ファン・ヒンケル氏と元日本代表DF安田理大が、“オレンジ軍団”を徹底解剖した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇