韓国の李在明（イ・ジェミョン）政府が初めて発刊した統一白書で、南北を「事実上の二国家」関係と表現した。持続可能な平和的共存に傍点をつけたものだという説明だが、ともすれば「敵対的二国家論」を打ち出し、対南断絶措置を続ける北朝鮮の策略に巻き込まれかねないとの懸念が出ている。韓国統一部は18日、『2026統一白書：2025韓半島平和共存の記録』（韓半島は朝鮮半島を指す）を発刊した。昨年6月の李在明政府発足以降に推