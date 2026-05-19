『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（菊池雄星 著）現在MLBのロサンゼルス・エンゼルスで活躍する著者は、中学生時代、身体能力や野球センスが他の選手より劣る自分がプロになるには「心臓（メンタル）と頭脳を鍛えて勝負するしかない」という生存戦略を立てた。岩手・花巻東高校野球部を経てプロの世界に飛び込むと、その戦略をアップデート。栄養学、解剖学、トレーニング理論など年間約200冊の本を読み込み、当時は敬遠