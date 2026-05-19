イラン外務省の報道官は18日、アメリカから提示された修正案に対し、パキスタンを仲介して回答を伝えたと明らかにしました。イラン外務省の報道官は18日、アメリカから戦闘終結に向けた修正案を受け取ったと話しました。その案について数日間にわたって検討し、イラン側の回答をパキスタンを通じてアメリカ側に伝えたということです。報道官は詳細を明らかにしていませんが、ロイター通信はイラン側の回答について、核問題の協議を