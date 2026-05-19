ホルムズ海峡の封鎖が続く中で、経済産業省が5月下旬に職員をロシアに派遣することになった。政府は「ロシアに進出している日本企業の資産を保護するため」（木原稔官房長官）と、詳しい説明を避けているが、三井物産、三菱商事、商船三井などの企業も同行する可能性が取り沙汰される。「サハリン2をはじめ、液化天然ガス（LNG）や原油の権益維持が目的ではないか」（メガバンク幹部）という見方が専らだ。中でも……。【画像】