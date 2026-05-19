栃木県上三川町で女性が殺害された強盗事件で、逮捕された少年のうち一部が「後悔している」という趣旨の供述をしていることがわかった。竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、16歳の少年4人らは5月14日、栃木県上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さんの胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれている。捜査関係者によると、竹前容疑者ら夫婦が「自分たちは関係ない」という趣旨の供述をして容疑を否認しているという。一方