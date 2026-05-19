◆将来の認知症を招くNG習慣…脳の時限爆弾を解除する最強の予防策・ベスト1『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。※本稿は、『脳の専門医が教える 100