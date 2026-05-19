「部下の言動に思わずカチンとする」「部下の要領を得ない話にイライラする」……日々湧き上がってくる、こうしたネガティブ感情を抑えるために多くのエネルギーを費やしているリーダーは多いのではないでしょうか？ しかし、実は、「感情を抑えなければならない」という思い込みこそが、リーダーを消耗させているのです。では、リーダーは、感情にどう向き合えばいいのか？ この記事では、『なぜ、あなたのチームは疲れているのか