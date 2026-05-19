ブラジルサッカー連盟（CBF）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。南米予選で大苦戦を強いられながらも、昨年5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目のワールドカップ出場を決めたブラジル代表。約1カ月後に開幕する本大会ではモロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同じグループCに入り、2002年の日韓大会以来となる24年ぶり通算6回目の優勝を目指す