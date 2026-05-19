マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が今シーズン限りで退任する見通しとなったようだ。18日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。栄華を誇った“一時代”が終わりを迎えることとなりそうだ。グアルディオラ監督は2027年6月末まで契約を結んでいるものの、クラブ内ではすでに退任に向けた準備が進んでいるとのこと。報道によると、後任は2022−23シーズ