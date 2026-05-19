マリナーズ戦で本塁打を放ち、喜ぶパドレスのギャビン・シーツ＝17日、シアトル（AP＝共同）米大リーグ機構は18日、週間MVP（11〜17日）を発表し、ナ・リーグはパドレスのシーツ内野手、ア・リーグはガーディアンズのマルティネス外野手が選ばれた。ともに6試合に出場し、シーツは打率6割2分5厘、4本塁打、8打点をマーク。マルティネスは打率3割6分8厘、4本塁打、7打点だった。（共同）