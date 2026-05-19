小泉進次郎防衛相が１７日付で自身のＳＮＳを更新。俳優の大沢たかおとのツーショットを公開し、話題を呼んだ。「大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた。横須賀人としてはそれだけで嬉しい。海上自衛隊をはじめ、自衛隊の応援もいつもありがとうございます。このツーショットは先日初対面した時のものです。」と投稿。１３日に大沢が横須賀を訪れた様子を投稿したものに呼応。意外にも初対面だった際のツーショ